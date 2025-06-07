На помощь пострадавшим жителям Курской области выделено более 33 млн рублей

Правительство России выделило дополнительные средства на помощь пострадавшим жителям Курской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, на обеспечение выплаты единовременной материальной помощи тем, кто был вынужден покинуть постоянное место проживания, будет дополнительно направлено более 33 млн рублей. Распоряжение об этом уже подписано.

Размер такой выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. Средства на эти цели поступят из резервного фонда Правительства РФ, их получат более 3 тысяч человек.

Ранее на такие выплаты было направлено более 1,5 млрд рублей.