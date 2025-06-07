07 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали "инкассаторов" из Тамбова и Читы, похитивших более 2 млн рублей

В Екатеринбурге полиция задержала двух "курьеров", подозреваемых в хищении более 2 млн рублей у пенсионера. Они прибыли из других городов России.
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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стал пожилой мужчина. Ему позвонили неизвестные, которые представились "работниками Ростелекома", и сообщили, что злоумышленники пытаются похитить его деньги. Они убедили пенсионера, что необходимо "задекларировать" все накопления – это якобы предотвратит их хищение и перевод недружественным государствам. Для этого деньги нужно передать "инкассатору", который прибудет к нему домой.

Пенсионер экстренно обналичил имевшиеся сбережения, пояснив банковским работникам, что деньги нужны якобы на ремонт квартиры. Одну часть он передал одному "курьеру", еще одну на следующий день – второму. Общий ущерб составил 2 млн 270 тысяч рублей.

Полицейские вычислили обоих "бегунков" и задержали их. Оказалось, что оба они не местные: один прибыл на Урал из Тамбова, второй же и вовсе пересек полстраны, прилетев по поручению "работодателей" из Читы. Задержанные не стали отрицать свою причастность к хищению денег и заявили, что устроились "на работу" через интернет. Задачами было забирать и пересылать деньги на указанные счета.

Против обоих задержанных возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Они помещены под стражу.

Теги: курьеры, мошенники, полиция, инкассаторы, Екатеринбург


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