СК возбудил дело после массового отравления в детском лагере в Омской области

Следственный комитет возбудил дело после массового отравления в детском лагере "Орленок" в Калачинском районе Омской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, вечером 5 июня несколько детей, отдыхающих в лагере, почувствовали недомогание. Утром дети в связи с ухудшением состояния обратились за медицинской помощью. 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. Следователями проведен осмотр помещений на территории лагеря. Совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой еды для дальнейших исследований.

Проводятся допросы свидетелей и выемки документации. Расследование продолжается.