Улицы Верхней Пышмы и Екатеринбурга перекроют из-за мотопробега фестиваля "Движение"
Свердловская Госавтоинспекция предупредила о временных перекрытиях движения 7 июня в связи с проведением мотопробега фестиваля "Движение".
Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, ограничения начнутся с 12:45 в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Маршрут мотоколонны будет следующим:
Верхняя Пышма
- Начало: ул. А. Козицына, 2
- пр. Успенский
- ул. Березовая.
Екатеринбург
- пр. Космонавтов – ул. Челюскинцев
- ул. Свердлова – ул. Карла Либкнехта
- пр. Ленина – ул. Пушкина и ул. 8 Марта.
Экипажи ДПС будут регулировать движение на время проезда колонны, а ограничения будут сниматься сразу после ее прохождения. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршруты.
Напомним, что центр Екатеринбурга закроют на несколько дней ради фестиваля "Движение". Из-за фестиваля сразу 13 автобусов изменят маршруты, также на время проведения будет запрещена продажа алкоголя.