Улицы Верхней Пышмы и Екатеринбурга перекроют из-за мотопробега фестиваля "Движение"

Свердловская Госавтоинспекция предупредила о временных перекрытиях движения 7 июня в связи с проведением мотопробега фестиваля "Движение".

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, ограничения начнутся с 12:45 в Верхней Пышме и Екатеринбурге. Маршрут мотоколонны будет следующим:

Верхняя Пышма

Начало: ул. А. Козицына, 2

пр. Успенский

ул. Березовая.

Екатеринбург

пр. Космонавтов – ул. Челюскинцев

ул. Свердлова – ул. Карла Либкнехта

пр. Ленина – ул. Пушкина и ул. 8 Марта.

Экипажи ДПС будут регулировать движение на время проезда колонны, а ограничения будут сниматься сразу после ее прохождения. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать маршруты.

Напомним, что центр Екатеринбурга закроют на несколько дней ради фестиваля "Движение". Из-за фестиваля сразу 13 автобусов изменят маршруты, также на время проведения будет запрещена продажа алкоголя.