Трамп рассчитывает, что Россия не выйдет из переговоров с Украиной
Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной.
"Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - заявил Трамп.
Как пишет "Интерфакс", при этом он не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость. Трамп подчеркнул, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса". Он также добавил, что недавние украинские удары по российским аэродромам дали Москве предлог для жестких ответных мер.
Ранее Илон Маск предложил объявить Трампу импичмент и сделать президентом США Ди Вэнса.