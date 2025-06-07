Трамп рассчитывает, что Россия не выйдет из переговоров с Украиной

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает, что Россия не выйдет из переговорного процесса с Украиной.

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"Считаю, что Россия не остановит переговоры с Украиной по достижению мирного соглашения", - заявил Трамп.

Как пишет "Интерфакс", при этом он не исключил новых санкций против России, которые могут быть введены, если в этом возникнет необходимость. Трамп подчеркнул, что решение о санкциях является его прерогативой, "это будет зависеть от меня, а не от Конгресса". Он также добавил, что недавние украинские удары по российским аэродромам дали Москве предлог для жестких ответных мер.

Ранее Илон Маск предложил объявить Трампу импичмент и сделать президентом США Ди Вэнса.