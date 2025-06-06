Пилот самолета СП-30, упавшего в Саратовской области, остается в больнице в тяжелом состоянии

Пилот частного легкомоторного самолета СП-30, который упал накануне в Саратовской области, остается в больнице в тяжелом состоянии. Бригада санавиации доставила пострадавшего в медучреждение Энгельса, сообщает ТАСС.

Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

5 июня вечером самолет упал в поле и загорелся после касания линии электропередачи в селе Новорепное Ершовского района. Ранее сообщалось, что пилот в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Приволжского МТУ Росавиации.