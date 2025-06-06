Сапер приступил к осмотру подозрительного предмета, прикрепленного к днищу BMW в Москве

Сапер вместе с роботом приступил к осмотру подозрительного предмета, прикрепленного к днищу BMW X6 на парковке на западе Москвы, сообщают РИА Новости.

Парковка находится примерно в 500 метрах от двора, где ранее под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его изъяли саперы и поместили в специальный бронированный контейнер.

Также на асфальте под BMW лежит небольшой предмет. Его сначала осмотрел робот, затем приступил и сапер. Территория парковки все еще оцеплена, дежурит МЧС и полиция.