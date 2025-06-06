Если бы ЦБ поддавался давлению, ключевая ставка была бы ниже - Набиуллина

Если бы Центральный банк России поддавался давлению, ключевая ставка была бы ниже, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, Центральному банку все время советуют воспользоваться какой-то иной тактикой, в основном – снижения ключевой ставки, а также предлагают административные меры.

"Ключевая ставка и ожидания на ее счет не определяет структуру ставок в экономике. Приходится слышать мнение, что можно ограничить число кредитов, ограничить денежную массу. Это абсолютная иллюзия. Спрос на кредиты по низкой ставке будет большой, коммерческие ставки все равно вырастут", - говорит Набиуллина.

По словам Набиуллиной, на сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ рассматривались два варианта – снижать ставку или оставить на уровне 21%. А если снижать – на 1% или 0,5%. "Более существенный шаг снижения не рассматривался", - сказала Набиуллина. Она не исключила, что в будущем, в том числе и ближайшем, ставка может быть снова повышена. Кроме того, она сделала важную ремарку: "Сегодняшнее снижение ставки не означает значимого смягчения денежно-кредитных условий в реальном выражении".