За льготные кредиты платят те, кто кредитуется по рыночным ставкам - Набиуллина

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не видит рисков переохлаждения экономики, - в отличие от министра экономического развития РФ Максима Решетникова. По мнению Набиуллиной, до рецессии России еще далеко.

"Мы близки к сценарию сбалансированного экономического роста. Риск переохлаждения в чем-то должен проявляться. Переохлаждения нет, потому что инфляция ниже цели, безработица низкая. Траектория замедления темпов роста должна быть плавной", - сказала Набиуллина журналистам.

"Мы мониторим ситуацию с разными отраслями. Рисков финансовой стабильности, снижения финансовой устойчивости компаний мы не видим. Прибыль более умеренная сейчас, но высокая. Ситуация неоднородная, происходят структурные изменения в экономике. Крупные компании достаточно устойчивы, чуть больше проблем у мелкого и микробизнеса", - отметила глава регулятора.

Набиуллина также призвала аккуратно относиться к такому инструменту как прямое субсидирование и льготное кредитование для отдельных отраслей и проектов. "Правительство уже много лет реализует свою экономическую политику через механизм льготных кредитных ставок. Объем этих программ растет. Но тут надо быть очень аккуратным, потому что следствием применения льготных кредитов является высокая ключевая ставка для всех остальных. За эти льготы платят те, кто берут кредиты по более высоким рыночным ставкам. Низкая инфляция делает доступными кредиты для всех", - считает Набиуллина.

Она ответила и критикам, которых особенно много среди "левого крыла" Госдумы, где ЦБ постоянно призывают держать ключевую ставку на минимуме: "Развитию реального сектора препятствует высокая инфляция. Рост общего уровня цен неизбежно ведет к издержкам компаний. И при высокой инфляции не бывает доступных рыночных ставок. Не бывает стабильного курса нацвалюты. Компаниям сложно что-то планировать вперед. Инфляция съедает потенциал экономики".