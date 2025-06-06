Набиуллина назвала единственный инструмент ЦБ для помощи небогатым россиянам

Россияне с небольшими доходами сильнее всего страдают от высокой инфляции, их расходы на продовольствие выше, а продовольствие в последнее время дорожало быстрее, чем другие товары, отметила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной ключевой ставке.

"И эти люди не могут сбалансировать инфляцию сбережениями. По мере снижения инфляции – а это уже происходит – цены на продовольствие будет дорожать не так быстро. Единственный инструмент у ЦБ для защиты людей с небольшими доходами – это снижать инфляцию", - добавила глава ЦБ.

Зампред регулятора Алексей Заботкин добавил, что "продукты – это очень волатильные цены, потому что на них очень сильно влияет урожай". "В прошлом году урожай был скромный по ряду культур, в этом году картина складывается лучше. Урожай не должен быть рекордным, он должен быть просто не ниже прошлого года", - отметил заместитель председателя ЦБ.