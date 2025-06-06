В России появилось около 5 тысяч обманутых ИЖС-ников

Около 5 тысяч россиян снова оказались "обманутыми дольщиками", хотя, казалось бы, мошенничество при строительстве ушло в прошлое вместе с появлениями эскроу-счетов. "К сожалению, для ИЖС по льготной ипотеке механизм эскроу-счетов стал обязательным только в этом году", - констатировала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы дали рекомендации банкам реструктуризировать эти кредиты. Обычно банки внимательно относятся к нашим просьбам", - сообщила журналистам Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что банки должны внимательнее относиться к выбору застройщиков, ведь заемщики выбирают из предоставленного банком списка подрядчиков, а они потом банкротятся или вовсе исчезают.

Также буквально на днях было найдено решение для случаев, когда заемщик не успевает построить дом в отведенные на это льготной программой 12 месяцев, а в таком случае банк повышает ставку до рыночной. "Около 30 тыс. заемщиков не уложились в эти сроки, мы проводили исследование с ДОМ.РФ. По тысячам заемщиков происходит реструктуризация, но, конечно, это не системное решение. Решение это - Минфин согласился до 24 месяцев увеличить срок строительства", - сообщила Набиуллина.