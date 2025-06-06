ЦБ: Инфляционные ожидания россиян никак не снижаются – потому что они каждый день ходят в магазин

Инфляционные ожидания россиян остаются высокими, несмотря на некоторое замедление самой инфляции, которое позволило сегодня Центральному банку России снизить ключевую ставку до 20%.

В ЦБ видят такое объяснение недоверчивости россиян: "Инфляционные ожидания населения – 13-14%. Это один из ключевых факторов, которые мы учитываем при установлении ключевой ставки. Нас беспокоит, что высокие ожидания не снижаются. Они формируются из того, как меняются фактические цены на товары, которые они каждый день покупают. Люди не покупают каждый день смартфоны, они покупают продукты, а цены на них в целом не снижаются", об этом заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Бытовая техника, смартфоны – почти не изменились в цене или даже подешевели за последний год. Цены на продукты замедлились в росте. Молоко и яйца перестали дорожать после скачков стоимости прошлого года, цены на тепличные овощи снижаются нетипично быстро для этого сезона. Цены на мясную продукцию растут", - рассказала Набиуллина.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин предупредил, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике с умеренными ставками возможен только в случае снижения и инфляции, и инфляционных ожиданий.

В ближайший месяц россияне увидят еще один скачок цен, впрочем, ЦБ считает, что он не скажется серьезно на повышении инфляции. "Тарифы на коммуналку растут выше инфляции, нас это беспокоит, потому что это задает инерцию повышенных инфляционных ожиданий. Мы рост тарифов в наших решениях уже учли. В июле может быть разовое ускорение цен в ЖКХ (из-за индексации тарифов – прим. ред.) и общей инфляции, но потом цены продолжат замедлятся. Обычно такие разовые скачки не требуют вмешательства, но люди видят их и переносят в целом на ожидания роста цен", - рассказала Набиуллина.