Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с Девятой симфонией Бетховена

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сравнила текущую ситуацию в экономике страны с Девятой симфонией Бетховена. Журналисты попросили Набиуллину как большого ценителя классической музыки подобрать подходящее для случая музыкальное произведение.

Девятая симфония – последняя симфония композитора, она написана в минорной тональности. Считается одной из самых сложных и масштабных работ Бетховена, вершиной его творчества.

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