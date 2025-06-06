В Тюмени аптека завышала цены на лекарства

В Тюмени аптека завышала цены на лекарства. Это выявила прокуратура во время проверки исполнения требований законодательства об обращении лекарственных средств и ценообразовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Установлено, что аптека продавала лекарства с нарушениями требований законодательства: не оформлены протоколы согласования цен, в обязательном порядке сопровождающие реализацию лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, фактические розничные надбавки аптеки при формировании отпускной цены в разы превышали предельные размеры торговых надбавок, установленные производителями на лекарственные препараты.

По постановлениям прокуратуры округа аптека привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ и по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 300 тыс. рублей.