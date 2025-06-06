Сочинские волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута

Волонтеры в штабе, организованном на базе Сочинского географического общества (СГО), спасли более 600 пострадавших от мазута птиц. Об этом сообщается в Telegram-канале общества.

"На базе СГО успешно работал штаб по спасению и реабилитации птиц, а волонтерам удалось спасти более 600 замазученных чомг, гагар, бакланов", - говорится в сообщении.

Изначально считалось, что пятна мазута с аварийных танкеров не дошли до Сочи. Однако позже, по предположениям ученых, такие пятна появились в акватории Сочи и соседних территорий.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. "Для экосистемы разливы – страшный удар: гибель десятков тысяч птиц, множества дельфинов, большие потери в прибрежной флоре и фауне", - сказал он.