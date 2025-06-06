В Москве арестован бывший спикер думы Нижнего Новгорода
В Москве арестован гендиректор АО "Завод Красный Якорь", бывший председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Решение принял Тверской райсуд столицы.
Барыкину вменяют мошенничество и легализацию денег или имущества, заработанных преступным путём. Он арестован на два месяца.
Отсчёт срока начнётся с момента передачи Барыкина правоохранителям в случае экстрадиции в Россию или задержания его на территории страны, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.