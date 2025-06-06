В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Власти призывают не находиться на открытом пространстве около моря. Жителям первой береговой линии при включении сирен сигнала "Внимание всем!" не рекомендуется подходить к окнам.

По данным Минобороны РФ, с 12.30 до 14.30 мск средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников. Из них 14 – над Курской областью, 1 – над Белгородской, еще 1 – над Брянской.