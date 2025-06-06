06 Июня 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" — победитель конкурса "Лидер Пермского края" в номинации "Экология"

Компания "Уралкалий" стала победителем регионального конкурса "Лидер Пермского края" в номинации "Экология". Церемония награждения прошла в Перми в рамках фестиваля "Природа города", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Победа компании — признание системного подхода к охране окружающей среды и значительного вклада в сохранение природных богатств Пермского края. Основой конкурсной заявки стала программа сохранения биоразнообразия, реализуемая с 2024 года в рамках ESG-стратегии "Уралкалия".

Программа включает мониторинг, оценку и сохранение природных экосистем в границах деятельности Компании. В зону исследований входят лицензионные участки, а также ближайшие особо охраняемые природные территории и 11 малых рек. На 17 ключевых площадках проводятся полевые наблюдения: весной — за птицами, летом — за флорой, фауной и состоянием ландшафтов. Используются 13 расчетных и два видовых индикатора оценки биоразнообразия. В разработке и реализации программы участвуют учёные Естественнонаучного института Пермского государственного национального исследовательского университета. Важным элементом стали экологические лекции и орнитологические экскурсии для школьников и жителей городов присутствия — как вклад в формирование экологической культуры.

"Уралкалий" ответственно подходит к сохранению биоразнообразия на территориях присутствия, действуя в интересах будущих поколений. Для нас эта награда — не просто признание заслуг, а подтверждение правильности выбранного пути в области охраны окружающей среды. Мы гордимся тем, что наш системный подход к сохранению природных ресурсов получил высокую оценку на региональном уровне", - отметил заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды "Уралкалий" Дмитрий Костенко. 

Отметим, что конкурс "Лидер Пермского края" — ежегодная региональная инициатива, учрежденная Администрацией губернатора Пермского края с целью выявления организаций — лидеров изменений, формирующих устойчивое развитие региона. Участие открыто для всех предприятий и предпринимателей, работающих в Прикамье. В числе ключевых номинаций — "Экология", где отмечаются инициативы в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Критерии оценки включают актуальность и значимость проекта, достигнутые результаты, а также наличие связи целей и задач проекта с целями и задачами развития Пермского края.

Теги: Уралкалий, Лидер Пермского края, экология


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