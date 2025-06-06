06 Июня 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Сотни екатеринбуржцев стали участниками традиционного поэтического марафона в День русского языка

В 226-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина на площади у Храма-на-Крови в Екатеринбурге собрались сотни жителей города, чтобы вместе встретить Международный день русского языка.  

Уже много лет столица Урала 6 июня становится местом проведения «Пушкинских чтений» — уникального поэтического марафона. Праздник проходит по инициативе Екатеринбургской епархии при поддержке Фонда святой Екатерины.  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Особенным гостем на поэтическом марафоне стала заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. В приветственной речи она отметила, что Александр Сергеевич Пушкин — это часть души каждого россиянина, и все мы немножко «Александровичи».  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В этом году среди чтецов можно было увидеть министра культуры Свердловской области Людмилу Учайкину, спортсменов Академии единоборств РМК Романа Пархоменко и Тимура Чичинадзе, боксера RCC Boxing Promotions Марка Урванова и представителей мотофестиваля «Движение».  

«Это очень светлая традиция для нашего города — в день рождения Александра Сергеевича собираться перед Храмом-на-Крови, чтобы он ожил в своих стихах. И он живет в каждом произведении, которое сегодня здесь прозвучало», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Приглашенным гостем в этом году был заслуженный артист России Павел Любимцев, который открыл мероприятие стихотворением «Осень».  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«У вас на одной площадке Пушкина читают самые разные люди. И вот это хорошо. Не только профессионалы и артисты, но и общественные деятели, представители госструктур, просто читатели и дети. И это говорит о том, что народная тропа к его нерукотворному памятнику не зарастет никогда», — отметил Любимцев.  

В поэтическом празднике также приняли участие победители детского конкурса чтецов «ПушкинОнлайн», который в этом году вышел за пределы Екатеринбурга и объединил маленьких чтецов из нескольких городов России.

Теги: поэтический марафон, фонд святой екатерины, савинова, пушкин, день русского языка


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