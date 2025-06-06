В Екатеринбурге предложили ограничить жен участников СВО в покупке квартир

Во время XVIII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге подняли тему правового обеспечения гарантий участников СВО и членов их семей.

Профессор кафедры военного права Военного университета имени князя Александра Невского Татьяна Щукина рассказала о мошенничестве со стороны жен участников СВО по отношению к своим мужьям, когда те находится в зоне боевых действий.

"Жена распоряжается всеми деньгами на карточке, которые приходят военнослужащему. Естественно, доверенность супруг оформляет на нее — на полное распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом и денежными средствами. Он дает согласие на покупку квартиры. Жена, используя мошенническую схему, снимает деньги и наличными передает их своей матери. Мать покупает квартиру для себя. В итоге у данного участника СВО ни квартиры, ни денег. А потом он приезжает с фронта. Супруга живет с другим уже мужчиной", — рассказала Татьяна Щукина о реальном случае, по поводу которого к ней обращались за консультацией.

По этому делу пришлось доказывать, что присвоенные женой деньги не являлись совместной собственностью. Проблема еще и в том, что в законодательстве нет четко закрепленного статуса получателя выплат, которому субъекты выплачивают за каждый день службы военного.

Поэтому нужно ограничивать жен военнослужащих в покупке квартир, и во время сделок с недвижимостью необходимо обязательное присутствие самих участников СВО, подчеркнула Щукина.