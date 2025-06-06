Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени модернизированы на 70%

Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени модернизированы на 70%, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Сегодня стратегический объект посетили заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев, заместитель главы Тюмени Александр Ильин и сотрудники администрации Тюмени. Они проконтролировали процесс модернизации сооружений, построенных в 1981 году.

Модернизировать и развивать систему водоснабжения и водоотведения Тюменской агломерации позволило заключение одного из самых крупных в стране концессионных соглашений между администрацией Тюмени и компанией "Тюмень Водоканал" и правительством Тюменской области. Общий объем инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения до 2031 года составит более 26,5 млрд рублей.

"На данный момент вложено чуть более 12 млрд рублей. Выполнена реконструкция на Велижанском подземном водозаборе, завершается реконструкция Метелевских водоочистных сооружений. В большей степени выполнены работы по модернизации и расширению канализационных очистных сооружений. Ремонтируют коллекторы, водопроводные сети. Это снижает количество инцидентов на водопроводных и канализационных сетях, улучшает качество воды, которую мы все пьем", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Глобальную реконструкцию главных городских сооружений водоснабжения "Тюмень Водоканал" ведет с 2018 года. Введена в эксплуатацию первая очередь смесителей и отстойников. Построен четвертый резервуар чистой воды, который повысил надежность водоснабжения агломерации в пиковые часы. Полностью реконструировано реагентное хозяйство. На всех этапах внедрили автоматику, что позволило оперативно реагировать на изменение состава речной воды. Сейчас идет реконструкция второй очереди смесителей и отстойников.

"Идем с опережением графика. Планируем в июне запустить второй смеситель и один из отстойников второй очереди. Считаю, что эти уникальные работы на эксплуатируемом объекте технически сложные. Мы здесь движемся очень аккуратно, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение всего города и района", -отметила генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Ольга Сарбаева.

Реконструкция второй очереди сооружений позволит снабжать водой из городской системы муниципалитеты Тюменского района, в том числе поселки Московский, Винзили, Богандинский, где построены новые трубопроводы и насосные станции.

Модернизацию водоочистных сооружений ведут без остановки процесса очистки воды. Сегодня Метелевские ВОС снабжают чистой питьевой водой 56% потребителей. Ежедневно они очищают около 112 тысяч кубометров воды из Туры.