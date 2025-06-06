Shot: Машина, под которой нашли СВУ в Москве, принадлежала крымскому депутату

Автомобиль KIA, под которым нашли СВУ в Москве, раньше принадлежала семье крымского депутата Виталия Десятника, пишет SHOT.

По словам его супруги, иномарку продали три года назад. Покупатели приезжали за ней в Симферополь из Москвы.

Сам Десятник в разговоре с SHOT заявил, что никакой KIA у него нет, а сам он находится не в Москве.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на улице Леси Украинки в Москве. На место приехали взрывотехники, территорию оцепили. Спустя некоторое время саперы изъяли подозрительный предмет, напоминающий самодельную взрывчатку, из-под машины.