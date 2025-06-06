В Прикамье с начала сезона клещи покусали почти 13,5 тысячи человек

В Пермском крае с начала сезона клещи покусали 13 тысяч 425 жителей региона. Из них 2 785 - дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края.

Чаще всего с жалобой на клещей обращались жители Пермского района, Перми, Краснокамского, Добрянского, Кунгурского, Березниковского городских округов. 46,5% случаев произошло при посещении садов, 24% - на придомовой территории, 22,7% - при посещении леса, 6,8% - другие территории.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших за 23 неделю, в 47,3% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,2% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 0,7 % клещевым вирусным энцефалитом, в 0,6 % гранулоцитарным анаплазмозом.