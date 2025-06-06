Суд приостановил дело свердловского экс-министра — он отправился на СВО

Свердловский областной суд приостановил рассмотрение дела экс-министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова. На этом настояли в Минобороны.

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Напомним, в феврале этого года Старков был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 6,5 годам "строгача" и штрафу в 40 млн рублей. Также он был лишен награды – ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, прокурор подал апелляционное представление на приговор. Сегодня суд приостановил рассмотрение дела по ходатайству представителя Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что в суд продолжают поступать апелляции на приговор Василию Старкову. Одну из них подал он сам. При этом экс-министр собирался отправиться на СВО. В суде уточнили, что Старков отправился в зону спецоперации.