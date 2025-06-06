Годовая инфляция на начало июня составила 9,8% - ЦБ

Рост цен в апреле 2025 года с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год. В первом квартале в среднем инфляция составляла 8,2%, такие данные приводятся в релизе Центрального банка РФ по поводу изменения ключевой ставки.

"Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,4% после в среднем 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5–7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор считает, что в снижении инфляции все больше проявляется влияние высоких кредитных ставок. "Эффекты жесткой денежно-кредитной политики, в том числе через укрепление рубля, особенно сильно отражаются в снижении роста цен на непродовольственные товары. В продовольственных товарах и услугах инфляционное давление пока остается высоким", - считают в ЦБ.

"Инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться. Ожидания участников финансового рынка существенно не изменились. Инфляционные ожидания населения несколько выросли. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать более устойчивому замедлению инфляции", - заключает регулятор.