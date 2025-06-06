В Москве экс-силовика наказали за удалённую выдачу загранпаспортов

В Москве бывшую сотрудницу полиции наказали за удалённую выдачу заграничных паспортов. Сумма "заработка" превысила 1 млн руб.

Не позднее мая 2023 г. тогда ещё полицейский незаконно оформила и выдала 119 заграничных паспортов. Те, кому нужны были документы, не присутствовали на месте. За свои незаконные действия силовик получила более 1,6 млн руб. Во время расследования ей вменяли получение взятки.

Приговор суда – шесть лет колонии общего режима, сообщает Главное следственное управление СКР по Москве.