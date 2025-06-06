ЦБ снизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Центрального банка России впервые за полгода снизил ключевую ставку на 1% - до 20%. Регулятор считает, что темпы инфляции снижаются, хотя спрос по-прежнему опережает предложение. "Российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в релизе ЦБ, посвященном ключевой ставке.

Хотя ЦБ снижает ставку, регулятор дает сигнал о готовности "поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году".

"Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ.