На Ямале стабилизируется ситуация с паводком

Паводковая ситуация в Пуровском районе стабилизируется, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Уровень воды в реке Пяку-Пур за четыре дня снизился на 31 сантиметра и сейчас составляет 984 сантиметров. Зона подтопления прежняя – это территории дач, с части участков вода постепенно уходит.

В ликвидации последствий половодья задействованы группировка сил в количестве более 240 человек и 63 единицы техники. Круглосуточно дежурят полиция, Росгвардия и скорая помощь. Особое внимание уделяется вакцинации – это обычная практика при подтоплениях.

Продолжается отсыпка участков, находящихся в зоне риска. В промзоне не прекращается откачка воды. Задействовано 10 мотопомп, две установки "Гейзер", пожарный насос. Из Тазовского в город прибыла пожарная насосная станция, из Пурпе – автоцистерна. Запасы чистой воды максимальны, ее качество проверяется ежедневно.

Уровень воды на городском кладбище снизился за сутки еще на четыре сантиметра, а с начала измерений – уже на 35 сантиметров. Когда вода отступит окончательно, здесь незамедлительно проведут дезинфекцию территории, сообщили в районной администрации.