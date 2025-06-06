Москвич пытался отравить знакомого выпечкой со ртутью из градусников

В Москве судят мужчину, который, по версии следствия, пытался отравить своего соперника ртутью из градусника. Отравитель обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В прокуратуре столицы рассказали, что мужчина ревновал девушку к своему знакомому и решил отравить соперника. Для этого он купил десяток медицинских ртутных градусников, разбил их и слил ртуть в медицинский шприц.

"11 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в приобретенную выпечку с целью смертельного отравления знакомого. После употребления пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц", - сообщили в надзорном ведомстве.

Подозреваемый "с целью конспирации" симулировал симптомы отравления, его тоже госпитализировали.