Законодательное собрание Кубани назначило дату выборов Губернатора края

Сегодня состоялась внеочередная 61-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края. Заседание прошло под руководством председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.





В работе сессии принимали участие глава регионального управления Минюста РФ Игорь Бабаев, председатель избирательной комиссии края Алексей Черненко, председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко.

Первым пунктом повести было рассмотрение депутатами постановления Законодательного Собрания «О назначении выборов Губернатора Краснодарского края».

Председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань проинформировал парламентариев о требованиях федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», краевого закона «О выборах Губернатора Краснодарского края» выборы главы региона назначает Законодательное Собрание края. Согласно их положениям, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, а днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Губернатора.

Таким образом, выборы Губернатора Краснодарского края назначили на единый день голосования 14 сентября 2025 года. Постановление об этом вступит в силу со дня его официального опубликования.

Выступая на сессии, Юрий Бурлачко отметил, что через три месяца Кубань ждет значимое общественно-политическое событие – выборы Губернатора Кубани. С учетом сроков избирательных действий, предусмотренных федеральным и краевым законодательством, необходимо принять решение об их назначении.

«Они зададут вектор развития региона на ближайшую пятилетку, в очередной раз выступят своеобразным залогом стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Ведь, начиная с 2015 года, эти составляющие по праву стали неотъемлемыми характеристиками Краснодарского края. Снижать планку по ключевым показателям экономики, социального строительства мы не имеем права, поскольку Кубань уже давно и прочно позиционирует себя как опорный регион – субъект-флагман по целому ряду направлений. За последнюю десятилетку регион многократно подтверждал свой статус гаранта продовольственной безопасности России и стал настоящим промышленным центром», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также спикер сообщил, что ввиду особой значимости сегодняшней сессии в ней планировал участвовать Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, но глава региона сейчас находится в Республике Армения, где проходит 10-й Российско-Армянский межрегиональный форум, приуроченный к официальному визиту в страну Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

В завершение заседания Юрий Бурлачко подчеркнул, что три месяца до выборов Губернатора Кубани – срок достаточный, чтобы хорошо к ним подготовиться, решить все организационные вопросы.

«Политическим партиям я желаю определиться со своими кандидатами для участия в предстоящей избирательной кампании, а всем избирателям – проявить гражданскую активность и не остаться в стороне от события, во многом определяющего будущее нашего Краснодарского края», – сказал Юрий Бурлачко.