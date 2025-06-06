В Кремле прокомментировали ссору Трампа и Маска

В Кремле прокомментировали разгорающийся конфликт между президентом США Дональдом Трампом и его бывшим советником Илоном Маском.

"Полемика Трампа и Маска — это внутреннее дело США, мы никоим образом не собираемся в это вмешиваться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Уверены, что президент США сам разберется с этой ситуацией. Президенты стран занимаются одновременно огромным количеством разных дел более или менее важных, и у глав государств времени хватает на все", - добавил Песков.

Илон Маск после ухода с поста советника президента США раскритиковал законопроект о налоговых льготах, предложенный администрацией Трампа. Трамп ответил, завязалась заочная перепалка в соцсетях, в ходе которой Маск перешел на личности и уличил Трампа в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления. Также Маск призвал к импичменту Трампа.