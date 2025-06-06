За главредом Ura.ru пришли сотрудники ФСБ

Силовики вновь пришли в редакцию издания Ura.ru в Екатеринбурге. На этот раз работает ФСБ.

Как сообщил Накануне.RU источник в правоохранительных органах, визит сотрудников органов безопасности связан с необходимостью исполнения поручения следователя по доставлению главреда Дианы Козловой и еще двух сотрудников редакции на допрос в СУ СК России по Свердловской области. Их доставят в качестве свидетелей.

Напомним, что накануне утром силовики явились с обысками в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге. В самой редакции заявили, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Сообщалось, что информация о покупке оперативных сводок у сотрудника силовых структур подтвердилась после обследования компьютеров редакции. Также в издании заявляли о задержаниях своих сотрудников. Часть из работающих в свердловской редакции после обысков попросили о переводе.

Сегодня Ленинский районный суд избрал меру пресечения бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, который проходит обвиняемым по делу.