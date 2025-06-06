ВС РФ нанесли удар по военным объектам Украины в ответ на теракты

Российские военные, в ответ на теракты, совершенные киевским режимом, нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, все цели поражены.

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Он обсудил с ним, в том числе, недавнюю атаку Украины на российские военные аэродромы. "Президент Путин заявил — и весьма решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - заявил американский лидер.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил слова Трампа и добавил, что ответ будет "таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные".