В Екатеринбурге предложили запретить готовить юристов в непрофильных вузах

Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик предложил ликвидировать юридические факультеты в технических, аграрных и других непрофильных вузах.

Он напомнил, что право готовить юристов за деньги получили все желающие в 1990-е годы, когда высшее образование было в глубоком кризисе, как и другие сферы.

"Тогда юристы и экономисты спасли нашу высшую школу. Сегодня времена изменились. В техническом вузе 20 профильных факультетов и один юридический. Вуз не может заполнить места на свои профильные специальности, а если заполняет, то кем попало, теми, кто не может отличить географию от геометрии. Зато юристов набирают в полной мере. Сегодня поставлена задача огромной важности - обеспечить технологическое лидерство нашей страны, суверенитет технический, независимость производств. Работайте там, уважаемые коллеги, есть сверхзадача, есть триллионы государственных денег, которые туда отправляются. Зачем вам юристов здесь готовить?" - сказал Владимир Бублик.

По его мнению, миф о переизбытке юристов в вузах возникает как раз по этой причине, хотя на самом деле рынок труда нуждается в этих специалистах. О потребности в них говорит бизнес.



"УрГЮУ выпускает около 2 тыс. юристов. Это капля в том огромном море, которое ежегодно выходит на рынок труда", - сказал ректор УрГЮУ.

Владимир Бублик также предложил создать специальные критерии, по которым вузы смогут получать право на платную подготовку юристов. Это позволит ограничить платное юридическое образование и лучше его регулировать. Одним из таких критериев должна стать стоимость образования.

"Если я решаю, куда отдать ребенка учиться и узнаю, что в вузе стоимость образования будет не 40 тысяч, а 240 тысяч, то я подумаю. Стоимость образования для платников должна быть равна затратам на подготовку бюджетников, а не стоить огромных денег, которые вуз получил и выдал диплом, который никому не нужен", - отметил ректор.

Также важен балл ЕГЭ или вступительных экзаменов, который должен быть на приемлемом уровне.



Ещё один критерий, которому должен соответствовать вуз – это показатель трудоустройства, который исключит вероятность ситуации, "когда человек заплатил немалые деньги, потратил лучшие годы своей жизни, а потом оказался никому ненужным с его дипломом и знаниями", рассказал ректор.