06 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Вологодские фермеры участвуют в грантовом конкурсе «Агротуризм»

Два вологодских фермера подали заявки на получение гранта «Агротуризм». Это КФХ «Вологодские Зори» и оленья эко-ферма на Маркуше.

«В случае победы предприятия смогут получить федеральные средства от Минсельхоза России на реализацию своих проектов в сельском туризме. Сумма гранта составляет от трех до 10 миллионов рублей. Это важное направление поддержки агробизнеса, который готов развивать туризм на сельских территориях и при этом стремится к расширению производства и увеличению прибыли. Совместно с предпринимателями повышаем узнаваемость вологодских брендов и создаем условия для интересного, полезного и активного отдыха на территории региона», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В прошлом году глава КФХ «Вологодские Зори» Денис Тетерин уже стал обладателем гранта «Агростартап», на средства которого закупил бычков породы герофорд. Сейчас на ферме содержится 34 головы крупного рогатого скота. Охлажденное мраморное мясо высшей категории поставляется в вологодские рестораны.

За счет средств гранта «Агротуризм» предприниматель планирует построить два модульных дома для гостей. Также в рамках интерактивной программы «Путешествие в мир говядины премиум-класса» будут проводить экскурсии на ферму. 

Геннадий Шамраев, основатель оленьей фермы на Маркуше, занимается разведением радужной форели и европейского благородного оленя. Сейчас на ферме  100 голов скота. Оленей выращивают для продажи в другие хозяйства, производства диетического мяса и заготовки рогов для лечебных препаратов, а товарную форель продают местным жителям и туристам. 

Благодаря федеральной поддержке на территории эко-фермы запланировано построить четыре дома для приема до 20 гостей и создать условия для активного семейного отдыха с рыбалкой, сбором грибов, занятием сельским трудом, питанием фермерской продукцией, экскурсиями, участием в проводимых на территории хозяйства праздниках и ярмарках. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В результате реализации проекта оленья эко-ферма сможет принимать до тысячи туристов в год, а численность оленей будет увеличена до 150-200 голов. 

Сейчас в муниципалитетах Вологодчины уже организовано более 150 площадок, где можно отдохнуть с семьей в сельской местности. Жителям и туристам предлагают отдельные комнаты или гостевые дома, а в качестве дополнительных услуг - экскурсии, рыбалку, катание на лошадях, спортивные игры, сбор грибов, ягод, знакомство с местной культурой и мастер-классы по приготовлению блюд традиционной народной кухни в русской печке.

Теги: экотуризм, гранты, фермеры, вологодчина, георгий филимонов


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