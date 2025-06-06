В продуктовых магазинах России могут появиться полки для отечественных товаров

В продуктовых магазинах России могут появиться специальные полки, на которых разместят товары, сделанные как в нашей стране, так и в государствах евразийского экономического союза. Аналогичные пространства могут появиться также на маркетплейсах.

Законопроект об этом вскоре внесут в Госдуму, сообщил РИА Новости член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").

В феврале стало известно, что маркетплейсы могут обязать размещать на первых 15 позициях в своих каталогах и в результатах поиска российские товары. С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев. Он внёс законопроект в Госдуму.

По мнению депутата, принятие инициативы поможет развитию отечественной индустрии и усилит конкурентоспособность российских товаров. Также законопроект повысит занятость населения и налоговые поступления в бюджет. Гусев отметил, что на OZON и Wildberries и других маркетплейсах может появиться "российская полка".