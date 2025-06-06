Дело бывшего замглавы свердловского Минстроя рассмотрят в Москве

Дело бывшего заместителя министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игоря Дубровина и экс-директора "Омега-Строй" Вадима Пономарева будут рассматривать в Москве. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в апреле этого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство адвоката Пономарева о направлении дела в отношении его и Дубровина в Хамовнический районный суд Москвы. По версии следствия, Пономарев и Дубровин обвиняются в хищении 63 млн рублей из аванса по договору на полный комплекс работ по объекту застройки в Орске Оренбургской области.

Защита Пономарева ходатайствовала о направлении дела по подсудности, так как спорный договор был заключен в Москве. Прокурор и Игорь Дубровин обжаловали постановление Верх-Исетского райсуда. Однако Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт, поэтому дело Дубровина и Пономарева будет направлено в Хамовнический районный суд.

Напомним, что изначально бывший замглавы свердловского Минстроя Игорь Дубровин был помещен под арест, но затем его выпустили на свободу, изменив меру пресечения.