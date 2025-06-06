Два года прошло с прорыва Каховского водохранилища

Плотина Каховской ГЭС будет восстановлена, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Сроки восстановления не называются.

Плотина была подорвана два года назад. В результате было спущено Каховское водохранилище Днепра, земли ниже плотины – затоплены.

Последствия прорыва плотины и спуска водохранилища серьезно ощущаются по сегодняшний день, многие проблемы невозможно решить иначе, чем восстановив плотину. Так, был практически осушен Северо-Крымский канал. Оросительные системы Херсонской области и Крыма оказались выведены из строя. Также проблемы есть с водоснабжением Запорожской АЭС. Сейчас станция не выдает промышленную энергию, но если она все же будет запущена – потребуется водоснабжение из Днепра.