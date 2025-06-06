Путину показали обложку нового букваря

Президенту России Владимиру Путину показали макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников, которые сейчас разрабатываются. Его представила советник президента Елена Ямпольская.

Она сказала, что "такого красивого букваря у нас не было давно", а может быть, и никогда, охарактеризовав его как "праздничный, нарядный и строгий". И попросила Путина написать обращение к первоклассникам на его первой странице.

В апреле при национальном центре "Россия" был создан совет, который будет заниматься разработкой "нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций", возглавила его именно Ямпольская. Она отметила, что сейчас первая книга школьников называется азбукой, но букварь - лучше.

Учитель Михаил Богданов пишет, что что отправил Ямпольской предложение выбирать обложки для учебников "не на свой вкус, а с учетом педагогических задач и детской возрастной психологии". Правильно было не сразу президенту показывать, а провести эксперимент: положить перед семилетками, идущими в школу, буквари разных лет и этот. И посмотреть, какой возьмут первым. А потом обсудить, что и как.

"Пока, как мне видится, дизайнеры решили свои задачки, самовыразившись. Но книга-то не для них! Сравните, насколько более педагогически верными и интересными для детей были буквари в прошлые годы!" - написал учитель.

В новой обложке бросается в глаза ее резкая контрастность, которая многим пришлась не по душе. Эстетическое оформление тоже явно оставляет желать лучшего. Все буквы сделаны разным шрифтом и создают некоторое ощущение разорванности. Но Ямпольская после негативных комментариев на своей странице закрыла возможность комментирования этой новости. На страницах других СМИ в соцсетях также почти все комментарии по поводу новой обложки отрицательные.