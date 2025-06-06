06 Июня 2025
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Образование
Фото: kremlin.ru

Путину показали обложку нового букваря

Президенту России Владимиру Путину показали макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников, которые сейчас разрабатываются. Его представила советник президента Елена Ямпольская.
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Она сказала, что "такого красивого букваря у нас не было давно", а может быть, и никогда, охарактеризовав его как "праздничный, нарядный и строгий". И попросила Путина написать обращение к первоклассникам на его первой странице.

В апреле при национальном центре "Россия" был создан совет, который будет заниматься разработкой "нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций", возглавила его именно Ямпольская. Она отметила, что сейчас первая книга школьников называется азбукой, но букварь - лучше.

Учитель Михаил Богданов пишет, что что отправил Ямпольской предложение выбирать обложки для учебников "не на свой вкус, а с учетом педагогических задач и детской возрастной психологии". Правильно было не сразу президенту показывать, а провести эксперимент: положить перед семилетками, идущими в школу, буквари разных лет и этот. И посмотреть, какой возьмут первым. А потом обсудить, что и как.

"Пока, как мне видится, дизайнеры решили свои задачки, самовыразившись. Но книга-то не для них! Сравните, насколько более педагогически верными и интересными для детей были буквари в прошлые годы!" - написал учитель.

В новой обложке бросается в глаза ее резкая контрастность, которая многим пришлась не по душе. Эстетическое оформление тоже явно оставляет желать лучшего. Все буквы сделаны разным шрифтом и создают некоторое ощущение разорванности. Но Ямпольская после негативных комментариев на своей странице закрыла возможность комментирования этой новости. На страницах других СМИ в соцсетях также почти все комментарии по поводу новой обложки отрицательные.

Теги: букварь, учебники, школа


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