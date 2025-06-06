Под нацпарком "Лосиный остров" в Москве пустят метро

В Москве начали планировку новой линии метро. Точнее – это будет продление старейшей линии – Сокольнической – в Ярославский район, сообщили в департаменте градстроительной политики мэрии Москвы.

Вице-мэр Владимир Ефимов заявил, что жители Ярославского района смогут добираться до новых станций за 5-10 минут вместо 30 в часы пик.

Планируется, что на новом участке будут две станции – "МГСУ" и "Ярославская".

Новая линия будет проходить под национальным парком "Лосиный остров", "не затрагивая его" (транспортная ситуация вокруг этого парка давно обросла конфликтами).