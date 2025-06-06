В Госдуму внесли законопроект о знании русского языка для получения гражданства

Ряд депутатов и сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об установлении для отдельных категорий иностранных граждан требования обязательного владения русским языком для получения гражданства РФ. Имеются в виду те "отдельные ктаегории", для которых предусмотрен упрощенный порядок принятия в российское гражданство.

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Сейчас гражданство по упрощенной процедуре, без проверки знания русского языка, могут получить, например, бывшие граждане СССР после заключения официального брака с гражданкой или гражданином России, или те, у кого в таком браке есть общий ребенок, в том числе усыновленный. Но многие проблемы в миграционной сфере возникают именно из-за незнания приехавшими в Россию людьми русского языка. Этот пробел необходимо закрыть. Неважно, кто твой муж или жена, но для получения гражданства ты сам должен знать русский язык, уверены авторы инициативы.

Соавтор законопроекта депутат Ярослав Нилов пишет, что незнание русского языка при вступлении в гражданство - это нонсенс, но такие случаи далеко не единичны. Мера приобретает особую актуальность в связи со слабыми результатами сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов.