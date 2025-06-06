06 Июня 2025
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Фото: Евгений Романов

Государство вышло из акционеров "Башкирской содовой компании"

Правительство России продало 57,43% находившихся в федеральной собственности акций "Башкирской содовой компании" – крупнейшего в стране производителя соды. Покупателем выступил холдинг "Росхим", передает РБК.

"Росхим" и так уже управлял почти всем проданным пакетом акций с 2023 года – тогда такое основание холдинг получил от президента Путина. В начале марта 2025 года Путин исключил БСК из числа стратегических предприятий и прекратил доверительное управление акциями компании.

"Росхим" подтвердил проведение сделки, уточнив, что из проданного пакета 11,7% уставного капитала будет находиться в доверительном управлении структур Республики Башкортостан. Предполагается, что таким образом регион сохранит контроль над "Башкирской содовой компанией" (ранее в собственность республике было передано 38,4% акций).

Сумма сделки не раскрывается.

В мае "Росхим" получил в управление активы, изъятые в начале года у бывшего топ-менеджера "Газпрома" Алексея Митюшова.

"Росхим" связывают с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, но тот никогда не подтверждал эту связь.

Теги: башкирская содовая компания, акционер, росхим


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