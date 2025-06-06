06 Июня 2025
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Фото: mos.ru

54 миллиарда рублей планируется инвестировать в ЖКХ Тюменской области благодаря новым концессиям

54 млрд рублей планируется инвестировать в ЖКХ Тюменской области благодаря новым концессиям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Об этом сегодня рассказал заместитель губернатора региона Павел Перевалов, осматривая Метелевские водоочистные сооружения в Тюмени, которые реконструируют благодаря одному из самых крупных концессионных соглашений России.

По словам Павла Перевалова, правительство Тюменской области и еще 16 муниципалитетов региона работают над форматом заключения новых концессий в сфере ЖКХ. Команды разрабатывают технические решения, формируют перечень объектов. В концессионные соглашения будут включены строительство новых и реконструкция действующих канализационных и водоочистных сооружений, где они необходимы в первую очередь. Расчет идет на перспективу десятков лет. Объем инвестиций новых концессий оценивается в 54 млрд рублей.

"Мы сегодня делаем все возможное, чтобы модернизация всего жилищно-коммунального комплекса, который у нас есть, не останавливалась. Любые простои в этом вопросе чреваты серьезными негативными последствиями: падением качества воды и очистки стоков, падением качества теплоснабжения. Это благополучие земляков, это экология. Мы прекрасно понимаем эти вещи". - заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

В Тюменской области реализуется 23 концессионных соглашения в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру за весь период реализации концессионных соглашений составит более 47,5 млрд рублей. Они уже улучшают качество коммунальных услуг в муниципалитетах, где проживает более 1,2 млн человек.

Теги: ЖКХ, концессия, инвестиция, Павел Перевалов


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