Музаев: За 12 лет задания ЕГЭ ни разу не утекли в сеть

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о том, что после 2013 г. ни разу не было утечек заданий ЕГЭ.

Во время пресс-конференции в "Россия сегодня" в Москве Музаев сообщил журналистам, что любимая тема – итог 2013 г., когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов. С того момента ни разу утечек таких материалов с полными вариантами не было, пишет РИА Новости.

В конце мая стало известно, что мошенники под видом продажи ответов на ЕГЭ крадут персональные данные у выпускников, заявил сенатор от Амурской области Артем Шейкин. По его словам, схема работает так. В соцсетях создаются группы, где продают уже готовые и якобы правильные ответы на ЕГЭ. Цены от двух до десятков тысяч рублей, в зависимости от сложности и важности предмета, и многие на это покупаются. Хотя сами по себе такие предложения, независимо от того, правильные ответы или нет, – уже мошенничество. А доступ к "ответам" – только через "Госуслуги". Выпускникам отправляют поддельную форму авторизации, где нужно ввести логин, пароль и код из смс-сообщения. Так злоумышленники получают контроль над аккаунтом.

Роспотребнадзор утверждает, что утечка заданий, которые будут на ЕГЭ, невозможна, так как используется надежная их защита. Даже организаторы могут увидеть задания только перед самым началом ЕГЭ. А за распространение заданий можно получить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет. Однако это не останавливает. Сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2025 года удалил уже 60 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ.