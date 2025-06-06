06 Июня 2025
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Репетиторы шокированы сложностью заданий на ЕГЭ по профильной математике

ЕГЭ по профильной математике в этом году был таким, что он как будто был призван отсортировать самых талантливых детей, отделив их от всех остальных. Первая часть заданий была, как всегда, очень простой и можно было легко набрать 70 баллов, а вот задачи второй части были настолько сложными, что их не решили бы большинство школьных учителей математики. Зачем это было сделано, не совсем ясно, считают эксперты.
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Напомним, в первой части 12 очень простых заданий, который не требует даже решения. И за них можно получить целых 70 баллов. Во второй части семь сложных задач, и за них дают только 30 баллов. То есть, не зная хорошо математики, можно легко набрать 70 баллов, но вот дальнейшие баллы в этом году оказалось набрать неимоверно сложно.

Репетитор Роман Рубецкий считает, что в этом году был самый сложный ЕГЭ по профильной математике за все годы, если не брать в расчет первую часть.

"С чем лично я столкнулся? С тем, что многие дети, которые планировали в будущем году сдавать математику, передумали и сказали: мы лучше будем юристами, потому что мы такое не напишем. Дети которые готовились ко второй части и не обладают гениальными математическими способностями, не сдали ни одного задания из второй части. То есть они стали вровень с теми, кто готовился только к первой части. А те, кто хотел в будущем году сдавать математику, сказали: мы лучше сдадим обществознание, там все проще", - рассказал эксперт.

Учительница математики Диана Назирова, которая тоже работает репетитором, говорит, что она в шоке. И ее ученики были шокированы заданиями.

"Почему те дети, которые могли даже особо не готовиться, выставлены вровень с теми, кто хорошо и глубоко готовился и много чего может. Они на голову выше середняков, но они теперь тоже не нужны стали. Теперь нужны только самые "сливки". Решили отбирать тех, кто умнее даже учителей и репетиторов? Почему экзамен, которые пишут дети всей страны, призваны отсечь 0,5% из них?" - возмущена Назирова.

Рубецкий говорит, что заданий среднего уровня сложности не было: либо примитив, либо сверхсложные, недоступные даже учителям. Таким образом, сильные выпускники, но не математические таланты, оказались в пролете, что несправедливо и неправильно. Власти этим ЕГЭ отберут самых талантливых для нескольких ведущих вузов, но что с остальными? Ведь считается, что выпускник должен иметь возможность сдать ЕГЭ на основании подготовки в обычной школе. То есть учитель должен его этому научить. Но все оказалось совсем не так.

"Я пообщался с некоторыми учителями не из профильных школ, где нет углубленного изучения математики, и они сказали, что половина заданий из второй части не была бы ими решена. Вопрос: как ученик может получить знания, если даже педагоги не могут эти задачи решить? Получается, что учителей не хватает и качество образования падает, а требования к знанию школьников повышаются", - подчеркнул репетитор.

Сразу после ЕГЭ руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов заявил, что этот экзамен выполняет свою основную задачу - быть легким для основной массы выпускников за счет примитивной первой части. Но сложность второй части вызывает недоумение. Нужны лишь самые талантливые, а остальные - по боку?

Теги: ЕГЭ, математика


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