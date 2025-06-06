Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с гендиректором "Росатома"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде, они проводятся в формате "один на один", сообщают источники российских агентств.

Гросси прибыл в Россию в рамках постоянных контактов с российскими и украинскими чиновниками, курирующими атомную отрасль.

В конце мая 2025 года Лихачев говорил, что после того, как будет обеспечена безопасная промышленная работа Запорожской АЭС для ее запуска нужно будет решить четыре задачи.

Первая задача – водоснабжение. После прорыва Каховской ГЭС для промышленной эксплуатации станции требуется мощная система насосов.

Вторая задача – восстановление энергосетей, который сейчас все в разрушенном состоянии, существующих веток не хватает. Сюда же Лихачев отнес ж/д инфраструктуру.

Третья задача – топливо. "В четырех реакторах из шести топливо американское, только в двух – наше. Мы уже решаем этот вопрос с МАГАТЭ", - рассказал глава "Росатома".

Четвертая задача – определить потребителя: ЗАЭС выдает 6ГВт, "это большой объем", для которого надо найти потребителя на юге страны.