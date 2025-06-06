24 вологодских выпускника написали ЕГЭ на максимальный балл

Стали известны итоги первых экзаменов по литературе, истории и химии, которые выпускники одиннадцатых классов сдавали 23 мая.

«По всем трем предметам наблюдаем улучшение показателей в сравнении с 2024 годом. Снизилось количество ребят, не прошедших порог, и увеличилось число стобалльников. Лучшие результаты показали выпускники Великоустюгского, Бабушкинского, Никольского округов, Вологды и Череповца. У трех человек – 100 баллов по истории, у четырех – по литературе и у 17 – по химии. Гордимся нашими талантливыми и целеустремленными выпускниками», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В первый день Единого государственного экзамена испытания прошли 1405 выпускников вологодских школ. Из них 538 человек сдавали ЕГЭ по истории, 241 – по по литературе и 626 – по химии.

Самым результативным стал экзамен по химии. В этом году средний балл по предмету увеличился до 65, а доля выпускников, не набравших минимальный балл, уменьшилась на 0,6%. 167 человек набрали от 80 до 99 баллов. В прошлом году таких ребят было 148.

Также выпускники уже сдали ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию, физике, биологии, географии и письменную часть по иностранным языкам. Их результаты объявят в ближайшее время. 10 и 11 июня ребят ждут устный экзамен по иностранным языкам и экзамен по информатике.

В прошлом году в основном периоде Единого государственного экзамена приняли участие 4014 одиннадцатиклассников Вологодской области. 44 выпускника школ из 11 муниципалитетов получили 50 стобалльных результатов. Из них шесть - высший балл по двум предметам. Кроме того, Вологодчина вошла в пятерку лидеров среди регионов страны по качеству и объективности проведения ЕГЭ.