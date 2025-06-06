Подозрительный предмет обнаружен в каршеринговом автомобиле в Москве

Подозрительный предмет обнаружили под автомобилем каршеринга на улице Леси Украинки в Москве, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, на месте работают сотрудники ФСБ и взрывотехники. Автомобиль проверяют, территорию оцепили, улица перекрыта.

Baza уточняет, что Geely Coolray припаркована у дома.

Ранее при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Сработало заложенное в машине самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.