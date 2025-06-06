06 Июня 2025
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Армия и ВПК Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Общественный совет единогласно утвердил список участников кадровой программы Томской области "Наши Герои"

"Сегодня на общественном совете региональной программы подготовки управленческих кадров «Наши Герои» единогласно утвердили её участников", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

Глава региона озвучил эту информацию по итогам проведения заседания общественного совета региональной программы подготовки управленческих кадров из числа ветеранов и волонтеров СВО.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Напомним, региональная программа «Наши Герои» создана по инициативе губернатора Владимира Мазура по аналогии с федеральной программой Президента Владимира Путина «Время Героев». Прием заявок на участие в региональной программе проходил с 24 февраля по 31 марта. Все участники прошли серьёзный конкурсный отбор. Всего заявок было 475. С 1 по 15 апреля были проведены отборочные мероприятия и очные собеседования с независимыми экспертами из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

После чего был сформирован список из 185 участников СВО и 64 волонтеров для прохождения очного собеседования.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Собеседования были конфиденциальны: ни эксперт, ни участник не называли своих имен и каких-либо других персональных данных – только номер. Это давало возможность непредвзято оценить каждого, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур на общественном совете. – По итогам всех этапов отобрано 45 ветеранов СВО и 12 волонтеров, набравших максимальное число баллов. Все прошли необходимые проверки и рекомендованы к участию в программе».

Губернатор Владимир Мазур также поручил провести первую встречу участников региональной программы «Наши Герои» в День России 12 июня.

Обучение первого потока начнётся 23 июня. У ветеранов СВО оно продлится один год, у волонтеров – шесть месяцев.

Теги: владимир мазур, программа наши герои, участники сво, волонтеры, кадровые потенциал


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