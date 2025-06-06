СМИ: Украина продолжает разработку сложных спецопераций на территории РФ

Украина продолжает разработку "сложных операций" на территории России, подобных атаке ВСУ на военные аэродромы, сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, подготовка к скоординированным атакам по военным аэродромам в России началась 18 месяцев назад.

"Другие сложные операции находятся в разработке", — пишет издание со ссылкой на источники в разведке.

Ранее стало известно, что атака Киева на аэродромы России вызвала в Белом доме США обсуждения о необходимости для страны отказаться от поддержки Киева. Об этом сообщает издание Atlantic. Как заявил один из внешних советников американской администрации, глава государства Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле.